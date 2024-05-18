【517表決戰】鍾佳濱「擒抱」撲倒陳菁徽 韓國瑜急了藍委秒拉開 @ChinaTimes

【517表決戰】專攻婦弱？立院主席台衝突抱摔陳菁徽 鍾佳濱稱：沒看到是誰 @ChinaTimes

立法院會昨（17）日處理國會改革法案，朝野立委上演肉搏戰全武行，藍綠委共6人掛彩送醫，其中民進黨立委鍾佳濱躍上主席台，被國民黨立委陳菁徽攔截後，竟熊抱其大腿並將從議事桌撂倒，引發撻伐。對此，鍾佳濱今凌晨也在臉書發聲，強調面對台灣的民主，該奮力來捍衛。

立法院17日院會表決大戰爆發衝突，鍾佳濱趁亂衝向主席台撲倒陳菁徽，並抱住站在桌上的陳菁徽的腳，將她扭摔到椅子上，2人跌落在地。對此，陳菁徽直言她感到非常恐慌、劇痛、憤怒，卻也萬般無奈，感嘆民進黨有這款暴力、無理的立法委員，直接將她從主席台壓倒在地上。她也嚴厲譴責暴力行為，更譴責這種噁男飛撲女性委員的行徑。鍾則對此數度道歉稱因為踩到紙而滑倒，發生時間很短，不知道是抓到誰。

鍾佳濱今在臉書發聲強調，10年，可以改變很多事情，但10年也可以堅守許多事情。鍾佳濱強調，面對台灣的民主，無論10、20年，甚至30年，都該奮力來捍衛，「野百合學運1990年至今，我仍然沒有改變過」。

由於立院集結不少聲援民進黨的民眾，鍾佳濱透露，他因肋骨受傷，不宜出力，只能喊話大家，要務必要注意身體安全。