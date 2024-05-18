橋頭地院法官石育恩，涉嫌協助詐團「軍師」鄭鴻威律師藏放300萬元現金在辦公室，涉及洗錢。台北地檢署昨（17）日指揮廉政署與調查局台北市調處兵分8路搜索石男辦公室、宿舍、鄭男的事務所，並約談石男、鄭鴻威胞姊鄭彧歆、律師楊濟宇3名被告到案。據了解，石育恩否認洗錢，檢察官訊後認為石育恩涉嫌洗錢嫌疑重大，但無羈押必要，今日凌晨諭令石80萬元交保，楊男40萬元交保，鄭女無保請回。

檢廉懷疑，石育恩在擔任法官前，曾受鄭鴻威委託分送接案律師報酬，而石疑似為了避免轉帳留下紀錄，親自帶錢北上，交給協助洩密給詐團的律師黃耕鴻。

鄭彧歆(賴佩璇攝)

楊濟宇(賴佩璇攝)

檢廉追查，鄭鴻威姊姊鄭彧歆在弟弟出事後，多次與相關人士聯繫，還與石育恩私下會面，甚至鄭遭羈押後，石將疑似「安家費」的一包現金拿給鄭家，被懷疑私下有勾串。

檢調查出，鄭鴻威去年加入詐團成員連柏瑋所屬「銀河車隊–美國」詐團，負責處理車手遭檢警查緝後相關法律事務，由鄭派案給律師，替車手安排辯護人，扮演詐團軍師，北檢日前起訴鄭鴻威共16名律師，全案移審台北地院後，承辦檢察官王文成當庭指控，鄭曾暗藏一筆300萬元現金在石男的法院辦公室內，鄭辯稱這筆錢是請石物色預售屋的「工程款」。

據了解，石男疑因交遊廣闊而被政風盯上，他因與鄭鴻威過從甚密，主動寫職務報告向橋頭地院自清。石在報告內只說曾幫鄭轉送10萬元律師費給其他律師，但不曉得金錢來源。

鄭鴻威、石育恩為政治大學法律系同學、石為司法官學院62期結業，去年8月底分發到橋頭地院任職，原本擔任一般刑庭法官，此案爆發後，改調刑事簡易庭法官。

橋頭地院自律委員會調查後，認石違反《法官倫理規範》，16日決議移付司法院法官評鑑委員會調查評鑑。