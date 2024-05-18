今天北部及東半部雲量增多，東半部有局部短暫陣雨，其中東北部可能出現大雨，大台北及南部也有零星降雨；下周一（20日）水氣增多，午後雷陣雨範圍擴大至平地；下周二至周五（21至24日）西南風挾帶水氣，加上梅雨季第3波滯留鋒徘徊，各地有陣雨或雷雨，易有中小尺度對流發展伴隨劇烈天氣。

中央氣象署指出，今台灣東北側海面有低壓逐漸發展，迎風面北部、東半部雲量增多，東半部有局部短暫陣雨，東北部可能出現較大雨勢，大台北及南部則有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；清晨及夜晚低溫約21至24度，西半部白天高溫30至32度，東半部28至30度。明天氣與今天類似。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，下周一水氣漸增，午後局部陣雨或雷雨機率提高，範圍擴大至部分平地；下周二至周五西南風攜帶水氣，加上梅雨季第3波滯留鋒南北徘徊，各地有局部短暫陣雨或雷雨，大氣不穩定，易有中小尺度對流系統發展，伴隨雷擊、強風、瞬間大雨等劇烈天氣。

最新歐洲系集模式及美國系集模式皆模擬，未來一周至10天，在菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，發展緩慢，未來變化的不確定性很大，應持續觀察。