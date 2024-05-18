May 17th, Shohei Ohtani Day in Los Angeles. Congratulations, Shohei! pic.twitter.com/rhpf1qs6Td — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) May 17, 2024

洛杉磯市議會本周末表揚道奇球星大谷翔平的運動成就，在球團高層與總教練羅伯茲（Dave Roberts）見證下，宣布將美國時間5月17日訂為「大谷翔平日」，肯定他對職業體壇以及當地日裔的正面影響力。5月份是美國的「亞裔美國人和太平洋島民傳統月」，加上17號的球衣背號就成為大谷翔平日。

「非常感謝洛杉磯市議會對我的認可，我也要感謝道奇球團與所有的球迷。」大谷加盟道奇的日子還不長，今年開季1個多月他繳出亮眼成績，一路衝上國聯打擊、全壘打雙冠王，生涯首度獲選國聯單周最佳球員，並且成為史上最多轟的大聯盟日本打者。

道奇總裁卡斯坦（Stan Kasten）說：「翔平已經是洛杉磯的一部分，自從去年12月加入道奇家庭以來，翔平的表現超乎我們的一切期望，他在球團裡散發的溫暖以及各方面展現的品格，我們恭賀他獲得這份應得的榮譽。」

大谷開季時捲入前翻譯水原一平的非法簽賭案，一些美國作家懷疑他的人格，所幸隨著聯邦調查進展，大谷洗脫簽賭嫌疑，完成終身大事並在球場上取得優異成績。