【517表決戰】深夜直擊韓國瑜「面露疲憊」離場！ 見記者摔跤嘆「1句」心情總結 @ChinaTimes

為了力拚國會改革五法在520前闖關三讀，藍綠白17日皆發出甲動，立法院上演表決大戰，自7點開始到深夜陸續爆發多次衝突，共6名立委送醫，場外也一度聚集青年學生表達不滿；24時院會結束，至於尚未表決通過條文，將於下周二（21）日繼續審查。立法院長韓國瑜在連續主持院會、朝野協商15小時後，深夜步出立法院時，臉上露出明顯疲憊，並未對群眾和記者多做回應，但看到記者意外摔跤時仍急忙上前關心，感嘆說「今天摔…千萬小心，拜託大家（別再受傷）」。

立法院昨上演韓國瑜上任院長以來首場表決大戰，自三黨立委上午7點搶著衝進議場後，院會挑燈夜戰，一路表決到24時，期間爆發多次激烈衝突，導致民進黨多位立委受傷送醫，一度引發抗議者集結立法院外。

韓國瑜昨24時宣布，「現在已屆晚上12點，本日會議進行，到此為止，5月21日星期二上午九時，繼續開會，進行後續條文之處理，現在休息」。

而韓國瑜深夜走出立法院時，臉上顯露掩蓋不住的疲憊，神情相當無奈，對於記者不斷追問「會不會委屈、怎麼看立委掛彩」，韓並未回答，只偶爾輕輕嘆氣；場外聚集的青年學生看到韓國瑜也爆出驚呼和噓聲，韓也只是抬頭看一眼，沒有多做回應。期間有記者意外摔跤，韓國瑜也急忙上前關心，「拜託拜託，今天摔…千萬小心，拜託大家（別再受傷）」，似乎也是總結昨日國會動亂的心情感想。