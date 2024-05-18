【517表決戰】氣炸！鍾佳濱「擒抱」撲倒陳菁徽 高金素梅轟：侮辱女性 @ChinaTimes

【517表決戰】鍾佳濱「擒抱」撲倒陳菁徽 韓國瑜急了藍委秒拉開 @ChinaTimes

立法院會昨（17日）處理國會改革法案，朝野立委上演全武行，議場內、外爆發多起肢體衝突，連72歲的立法院祕書長周萬來也遭殃！無黨籍立委高金素梅對此痛批，這一次民進黨好像失心瘋一樣，蠻無奈的，沒有一個字可以形容！

韓國瑜昨下午回到議場時，郭國文突搶走周萬來手上的書籍與提案文件後，接著拔腿跑出議場，讓不少藍委傻眼。高金素梅昨接受Youtube頻道《野電視94強》訪問時表示，她擔任7屆立委、22年的時間，從來沒看過這景象，周萬來70幾歲了，是年紀很大的長輩，怎麼還這樣對他，且郭國文搶了東西馬上跟小偷一樣跑走，「我從旁邊看的非常清楚」。

「這是有史以來第一次」！高金素梅直言，立委怎麼衝撞都看過，這是第一次對議事人員太過分，民進黨要道歉！她並認為，今天非常明顯是柯總召下達命令，不管用什麼手段，都得杯葛，不管使用暴力或拖延時間，「我覺得這一次民進黨好像失心瘋一樣，不管要什麼手段就是要杯葛討論，尤其是國會改革」，令她感到蠻無奈的，沒有一個字可以形容。