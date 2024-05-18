南韓實況主「企鵝妹」柳允進（유윤진，Jinny），長相清純、甜美，在全球都有粉絲。去年4月來台徒步環島的她，昨（17日）宣布從今（18日）開始，要用自行車環島，收到的贊助全捐給花蓮地震。

企鵝妹昨在IG發文：「從明天開始我會在台灣做慈善公益的自行車環島！」她透露不是很擅長騎自行車，但會盡最大的努力。至於收到的所有贊助金，企鵝妹將會捐出來幫助花蓮賑災，也很期待可以探索東台灣的美麗。消息一出，獲得大批網友的支持，留言讚賞：「人美心也美」、「祝你好運，你會做得很棒」、「謝謝妳的愛，加油加油」。

企鵝妹承諾會把斗內捐給花蓮賑災。（圖／IG@yyj0728）

企鵝妹去年4月在台灣展開42天的徒步環台之旅，當時吸引各大媒體爭相報導，知名度大幅提升。不過，企鵝妹這趟環島之旅也受到不少驚嚇，像是走到福隆附近時，遭一名蒙面男子持續尾隨4小時，也曾被多位民眾騷擾，連網路紅人鄧佳華都跑來沾企鵝妹的光。

當時《Streams Charts》網站統計企鵝妹來台環島的收益，實況訂閱數增加3萬6千多人，預估訂閱收益高達3萬至9萬美金（約新台幣93萬元至新台幣275萬元），相當可觀。今企鵝妹再度來台環島，想必又會掀起一股熱潮。