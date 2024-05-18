「百名國際地產」公司實際負責人陳睿駿，佯稱將接任經濟部長的崇越集團董事長郭智輝是他「乾爹」，自己在菲律賓擁有300多間房產，並開出高達18％的年獲利率，招攬民眾投資，不法吸金數千萬元，涉嫌《刑法》詐欺罪、違反《銀行法》。台北地檢署昨（17日）指揮調查局台北市調處兵分6路搜索約談陳男及業務、主管、副總、講師共5人到案。檢察官訊後聲押禁見陳男，其餘4人各以10萬至20萬元不等金額交保或請回。

檢調獲報，指陳睿駿對外自稱百名地產總經理，聲稱在菲律賓擁有300多間房產，自2021年2月起推出保本保息的投資方案，以舉辦巡迴說明會的方式，四處推銷菲律賓房地產，百名地產宣稱投資年報酬6％到18％，如果投資人想脫手，百名地產可協助在短期內出售，確保投資人回本。

檢調追查，陳睿駿還自稱投資博弈事業，每月都能分紅獲利10％至12％，直到陳男無力支付紅利，被害人始知受騙，此部分詐騙約數百萬元。

據了解，陳睿駿向員工及投資人佯稱，父親是汎德永業集團的最大股東，自己還有2位「乾爹」，分別是潤泰集團總裁尹衍樑、崇越集團董事長郭智輝。

據悉，陳睿駿向被害人說，他在國內坐擁30幾戶豪宅，最常買的是馥華建設的房子，因為跟董事長是好朋友，菲律賓則有300多戶房產，還買了1個小島用來度假，自己還投資半導體、文物、建材、博弈、珠寶、西服、租車及保鑣等事業，現在已是台灣富比世35歲前百大富豪排行第36名。

檢察官17日指揮調查局台北市調處兵分6路搜索約談陳及業務、主管、副總、講師等5人到案，全案朝《刑法》詐欺、《銀行法》方向偵辦。