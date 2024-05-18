現代人性觀念開放，不少單身男女會透過交友軟體約砲。近日一名女網友分享，和一個男網友開房間，開始滾床單後，原PO一直感覺到被肉肉小小的東西戳，一看才發現對方根本就是「金針菇」尺寸，讓她傻眼，覺得自己被騙砲。因為兩人約出來之前，男網友總是不斷吹噓自己的尺寸多大，但現實狀況卻不是如此，奇葩故事引起網友討論。

一名女網友日前在Dcard上分享，最近和一位男網友約砲，兩人直接約在旅館見面，男網友知道她喜歡蒙眼色色，還特意為她準備了眼罩，而她看男網友本人和照片長得一樣，說話也很溫柔，就直接開始滾床單。

女網友表示，前戲部分都很不錯，但「主題」部分卻有點怪，因為她總感覺有個肉肉小小的東西在戳她，本以為是手指，但觸感又不太像。後來她假裝喊痛，要求對方停下來，拉開眼罩一看，才發現對方根本就「金針菇」，更貼切的說法可能是早餐店的「小熱狗」，讓原PO當場淚崩。

女網友指出，兩人在網上聊色時，對方總愛吹噓自己尺寸很大，偶爾也會發照片過來，結果都是假的。而男網友看到她哭，竟然爆氣捶牆，埋怨都是她和照片長得不一樣，才害他硬不起來。後來兩人不歡而散，原PO覺得自己被騙砲，做了好幾天惡夢都沒辦法去工作。

奇葩故事引起網友討論，掀起男女大戰。不少老司機看了猛搖頭，直呼大家網路交友要小心，第一次約砲怎麼敢直接戴眼罩，這樣被拍多少裸照都不知道，建議大家要好好保護自己。