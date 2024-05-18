桃園台啤永豐雲豹職業籃球隊在季後賽首輪橫掃高雄全家海神，將與臺北戰神進行7戰4勝制的總冠軍賽，而首戰將於24日晚間7點在雲豹主場桃園球場開打，雲豹球團18日宣布，前2戰主場預售票將於今晚6點全面開賣，直至每場賽事中午12:00止，球迷們準備好搶票要與雲豹一起迎接冠軍了嗎？

雲豹在總冠軍系列賽中取得4場主場優勢，並預計在5月24日、26日進行前2戰，票價如下：特釀一排5,000元，特釀三排、特釀四排2,500元；金牌ONE區、金牌區、微醺區800元，其中微醺區為「浪LIVE」電豹女站立應援區，購買前請審慎選購。不對位票區包括調啤區580元，上青區500元，以及經典區300元。

另因為與桃園璞園領航猿共用主場且賽程密集，雲豹在總冠軍系列賽主場將取消電豹女T字應援舞台，原微醺T、R區將調整為微醺J區，調啤區、上青區及經典區皆將採取自由入座的方式，詳細變動請參閱票區圖。

T1聯盟此次總冠軍賽賽制安排為「2-2-1-1-1」，雲豹將在總冠軍賽第1戰和第2戰享有主場優勢，球團精心準備多樣應援贈品，包括「只差一冠」應援T-shirt、「HERO'S BACK」應援毛巾、應援手牌、調啤豹手機支架、無我開瓶器及復古茄芷袋等，各票區將提供不同的應援贈品，球團邀請球迷入場應援「只差一冠 LET’S GOLD ONE！」。而若有需要，6月3日與7日的主場賽事售票資訊將另行公布

購票平台包括KKTIX及全台全家便利商店FamiPort，優先購票資格說明如下：例行賽期間已於KKTIX網站購買台啤永豐雲豹職業籃球隊主場季票且未退票者，可憑會員信件中的購票方式於5月18日中午12:00至下午5點優先購買冠軍賽票券，詳細售票資訊請參考【台啤永豐雲豹職業籃球隊Taiwan Beer Leopards】官方臉書及IG。