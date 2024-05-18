去年九月開航的澎湖輪，昨（17日）深夜從高雄夜航到澎湖途中，傳出今天清晨4時許，有乘客在澎湖海域墜海事件。船員是直到近清晨6時許，在船隻靠岸要繫纜時，才發現甲板上有東西驚覺可疑，調閱監視器後發現，該乘客在清晨4時7分落海，因此向海巡報案。

澎湖海巡隊在清晨6時24分接獲岸巡馬商所轉船員通報後，已派遣線上10066艇前往搜尋，並增派3519艇由七美提早入勤前往搜尋。

澎湖輪1名男乘客在航行途中墜海，海巡獲報出船艇搜救。（澎湖海巡隊提供／許逸民澎湖傳真）

海巡指出，落海者是66歲的男性乘客，穿著黑色褲子及長衣，在虎井東南7浬（23-23N 119-38E）落海失聯。