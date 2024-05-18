國民黨立委賴士葆痛批扁家毫不認 錯、要面子也要裡子，法律人阿扁始終都在踐踏法律，斲傷司法。（資料照片）

爭攘多日的赦扁議題，隨著16日前內閣總辭、來不及進行特赦程序，總統府終明確回應「無此決定」 ，陳水扁卻以台灣民意基金會董事長游盈隆的話回應「總統處理國政不受周休二日影響」、「說法漏洞百出太可笑」 。國民黨立委賴士葆痛批扁家毫不認 錯、要面子也要裡子，法律人阿扁始終都在踐踏法律，斲傷司法。

賴士葆在臉書發文表示，阿扁特赦的輿論紛擾數日，回到原點。平心而論，扁家吃人夠夠的態度真的讓殷實厚道的台灣人難以苟同，這麼盛氣凌人硬拗的態度，完全不感恩保外就醫趴趴走已經是享受特權，視法律如無物，多年違反中監規定沒有絲毫愧疚。阿扁有幾個案子未審，一尾活龍在外自由自在地當網紅主持節目，針貶時事訪問名人，生活愜意逍遙，有沒有特赦對生活完全沒有影響。

賴士葆說，阿扁自承作了法律不允許的事情，現在卻是強勢又霸氣，既要面子也要裡子，不承認三審定讞的貪汙犯罪，將所有的不法推給政治迫害、司法不公，所以堂而皇之地要求政治解決，要免刑還要免罪。按此邏輯，過去所有媒體報導阿扁的貪汙犯罪都是虛構汙衊栽贓，法官對阿扁的判決也都是無端構陷入他於罪，這樣的主張變成阿扁是清白的，全民都冤枉、對不起阿扁。

賴士葆指出，扁家到底有多少錢真的無人知曉，媒體報導判決定讞已執行的犯罪所得11億多元已經入國庫，判決定讞還有7億多元未執行，尚不包括不動產。特偵組查到海角7億，還有國泰世華金庫10幾億元透過人頭轉海外買房產等等。未審的4個案子不知道還涉及多少金額，除非開庭，否則永遠不會知道。

他說，現在扁子陳致中重申扁家在瑞士4.5億元被凍結、願意全部捐做公益，但那是選舉結餘款不是不法所得，這部份願意全部捐出做公益使用，這樣並無法讓國人接受三級貧戶出身的阿扁，已知數十億元以上的資產，只有4.5億元是選舉結餘款，其餘都沒有不法所得？

賴士葆炮轟，不認罪、不道歉、只願歸還海外帳戶4.5億元的選舉結餘款，要免刑要免罪，徹底顛覆法律的除罪法，法律人阿扁自始至終都在踐踏為難法律，斲傷司法。