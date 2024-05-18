桃園市大園區莫姓一家人飼養的黑狗「五哥」，4月中遭人偷走，飼主莫男急忙跑到轄區派出所報案，警方獲報後積極調閱監視器，並多次查訪附近居民後，總算得知竊嫌的住處，順利將「五哥」帶回主人的身邊；而竊嫌則因其他案件已入監執行。

據了解，莫男於4月20日至埔心派出所報案，稱其飼養於住家的黑狗「五哥」遭不明人士竊取，愛犬有「毛色純黑、耳朵尖長、鼻尖亮白、舌頭較黑」等特徵，「五哥」就像他們的孩子一樣，如今遭人偷走，家人們都非常難過，請求警方幫忙協尋。

警方檢視莫男提供住家監視器查證，畫面中一名騎自行車、身著條紋上衣的男子將狗牽走，經員警連日調閱監視器，並多次前往查訪當地民眾，總算得知竊嫌的身分及住處。

員警16日下午前往竊嫌的住處查看，果然在門外發現「五哥」的蹤影，竊嫌的妻子表示，丈夫上個月中突然帶了一隻狗回家，也不知道是從何而來，而丈夫現因案件入監執行，更無從得知他帶狗回來的原因。

員警將「五哥」帶回派出所並通知飼主領回。( 警方提供 )

員警隨後將「五哥」帶回派出所並通知飼主來領回，莫男看見許久不見的愛犬平安歸來，立即上前抱住牠，「五哥」也開心地搖尾巴回應，莫男感謝警方的積極熱心，讓他們一家人能重新團聚。