陳菁徽收韓國瑜1禮物感動了！ 遭飛撲襲臀喊話「這件事」 @ChinaTimes

立法院會昨（17）日上演國會改革法案表決大戰，朝野立委肉搏戰全武行，藍綠委共6人掛彩送醫，其中民進黨立委鍾佳濱躍上主席台，被國民黨立委陳菁徽攔截後，竟熊抱其大腿並將從議事桌撂倒，離譜行為讓一旁的院長韓國瑜都來不及反應。陳菁徽今日凌晨在臉書表示，回辦公室後看到韓國瑜、副院長江啟臣以及藍委顏寬恒送的鮮花、水果，實在備感溫馨，會努力讓陽光照進國會、讓自由民主不被民進黨勒索。

鍾佳濱「擒抱」撲倒陳菁徽 韓國瑜急了藍委秒拉開

立法院昨上演表決大戰，鍾佳濱翻身上桌、衝向主席台，擋在韓國瑜前的陳菁徽上前阻擋，但反被鍾一把抱住大腿、臀部，失去重心，2人雙雙跌落桌下，一旁的韓國瑜也愣住。

女藍委護韓國瑜被鍾佳濱撲到，陳菁徽「譴責噁心行徑」。（陳菁徽辦公室提供／楊亞璇台北傳真）

陳菁徽痛批，「嚴厲譴責暴力行為，更譴責這種噁男飛撲女性委員的行徑」。鍾佳濱則對此數度道歉稱因為踩到紙而滑倒，發生時間很短，不知道是抓到誰，但仍強調面對台灣的民主，該奮力來捍衛。

院會在昨24時宣布休息，陳菁徽今日凌晨1點多在臉書發文，「今天真的是驚魂未定，結束後國民黨團委員一起將議場盡力回覆原狀，我腰背實在太痛了，只好幫忙擦擦桌子整理。」

陳菁徽說，回辦公室才發現韓國瑜、江啟臣、顏寬恒送的水果禮盒與鮮花，還有許多同黨戰友們今天的臉書聲援，實在備感溫馨。「大家今天辛苦了！我們努力讓陽光照進國會、讓自由民主不被民進黨勒索、讓國會不要再有性騷擒抱摔委員的事情發生。」

而在陳菁徽昨近中午遭鍾佳濱熊抱、撲倒在地後，韓國瑜下午就親自向陳表達關心，陳菁徽也將照片分享在限時動態。

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