立法院會昨（17日）表決國會改革相關法案，議場內、外都爆發多起肢體衝突，藍綠委共6人掛彩送醫。此事也引發國際媒體關注，路透社形容台灣是「喧鬧」的民主國家。對此，媒體人羅旺哲批，這叫做「臉丟到國外去」，並認為該議題會繼續延燒下去，「賴清德的520就職，已經失焦。」
路透社昨日的報導提及，台灣的立委在國會中相互推擠、扭打、毆打，就國會改革法案爭端展開激烈攻防，而幾天後，總統當選人賴清德即將在未獲得國會多數優勢的情況下就職。該篇報導並形容台灣是一個「喧鬧」的民主國家，國會確實偶爾發生打鬥事件。
對此，羅旺哲昨在臉書評論指出，立法院一整天吵成這樣，目前看來，議題會繼續延燒下去，而他認為影響最深的會是準總統賴清德的就職典禮，本來應該是興高采烈舉辦的520就職典禮，但這幾天的新聞不斷報導一些周邊花絮，像是外國使團來了多少、禮賓人員服裝、就職國宴等等，現在全部被模糊焦點，也沒人討論。
羅旺哲提及，甚至本來還在討論在野黨該不該去參加就職典禮，風向也變了，現在立法院一整天搞成這樣，這等於給了在野黨一個立場「不需要參加」的立場，不參加成為「合情合理」。他認為，到頭來「最傷的還是民進黨」，尤其準總統賴清德的就職典禮，已經被這一波搞到完全失焦。
文章來源：路透社
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