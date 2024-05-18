台北市中興橋往士林方向匝道，今（18日）上午8時許發生車禍，一輛砂石車疑似自撞護欄翻覆，車上土石散落橋上，30多歲駕駛受困車內，意識清醒，警消獲報後已趕抵現場，將人協助脫困送醫治療，詳細肇事原因尚待釐清。