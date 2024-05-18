北市中興橋車禍！砂石車翻覆「駕駛受困」搶救中 08:312024/05/18 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 砂石車翻覆中興橋上。( 葉庭欣/翻攝 ) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市中興橋往士林方向匝道，今（18日）上午8時許發生車禍，一輛砂石車疑似自撞護欄翻覆，車上土石散落橋上，30多歲駕駛受困車內，意識清醒，警消獲報後已趕抵現場，將人協助脫困送醫治療，詳細肇事原因尚待釐清。 愛犬「五哥」被偷1個月…警鍥而不捨跨3轄區尋回 嫌犯竟已坐牢 新北五股男繳不出貸款「愛車被拖走」！他怒衝車行搶回慘了 台中死亡車禍！機車卡貨車底 23歲男騎士傷重不治 #台北 #中興橋 #士林 #匝道 #砂石車 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 新航飛安優等生！唯一空難在台灣 颱風夜撞怪手爆炸釀83死 23:042024/05/21 國際 蔣萬安上任首個姐妹市「金石城」 祭出2個獎學金 13:222024/05/21 政治 鄭銘謙升任法務部長 「天下第一檢」檢察長名單6／21日公布 14:382024/05/21 社會 合點京站店壽司有蛞蝓遭疑沒評核 衛生局回應了 15:552024/05/21 生活 北捷中山站「紅衣男」無差別攻擊OL 歹徒出入站方式曝光 13:232024/05/21 社會 康橋校車又出事！文山隧道內打滑自撞 2學生受傷送醫 19:052024/05/21 社會 鄭捷案後10年中捷發生隨機砍人 蔣萬安：北捷加強警戒 15:052024/05/21 生活 北市YouBike違規記點新制7月上路 酒駕毒駕抓到就停權 22:392024/05/21 生活 台版柬埔寨「藍道」捐棺材找傳承 法院宣判日倒數計時 19:512024/05/21 社會 北市食安連環爆後寶林申請復業？ 衛生局：仍在停業 17:232024/05/21 生活 殺人未遂犯逃竄台北！ 雙北緊急宣布校園暫停開放 17:592024/05/21 社會 八里儲油槽搬遷進度不明 民代緊盯籲建置災害SOP 17:112024/05/21 生活 「紐澤西護欄封路」害男騎士自撞枉死 家屬怒批包商、高市府過失殺人 10:202024/05/21 社會 機車車禍演變衝突 雙方人馬叫囂警查辦 18:312024/05/21 社會 殺人未遂犯進北市 捷警隊公布相片供執勤人員辨識 18:182024/05/21 社會 台北戲劇獎遭疑公平性 文化局：首辦難免不夠完美 14:212024/05/21 生活 端午連假國道車多 未讓事故處理車恐罰3600再吊照 14:352024/05/21 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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