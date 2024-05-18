🔴【LIVE直播】太陽花重演？立法院場外人潮集結抗議 警方高度戒備｜2024.05.17｜Taiwan News Live｜台湾のニュース生放送｜대만 뉴스 방송 @ChinaTimes

立法院昨（17日）審議國會改革法案，原本想要挑燈夜戰，但晚間數百名年輕人及民眾集結立院外表達不滿，對此，民進黨立委洪申翰表示，因為民進黨團堅持住，所以一直到了晚上12點韓國瑜不得不休息。其實，在最後的時候聽到國民黨又想要一度表決到3點、4點。

洪申翰認為，支持的群眾，支持者年輕人，其實真的帶給場內的國民黨跟民眾黨的人非常大的壓力，大概9點左右，當群眾一來的時候，國民黨跟民眾黨的委員幾乎臉一沉，就是完全沉下去了。他們前面其實還會覺得開始表決了，然後好像自己佔了上風，好像自己贏了。

洪申翰指出，但是晚上9、10點之後，當外面的群眾一來，其實他們臉都往下沉。所以我們不斷地在跟裡面議場內的國民黨跟民眾黨說，現在外面的群眾正在增加，從一開始可能數10人，百來人後來3、400人甚至最後將近千人，也可能破千。

洪申翰說，其實這對他們心理壓力是很大的。 所以中間一度甚至傅崐萁還一直不斷要求警察去，增派警力甚至帶了棍棒，帶了盾牌。你知道他們怕，你知道他們非常怕。