根據《洛杉磯時報》18日報導，湖人已跟「小皇帝」詹姆斯大兒子布朗尼在芝加哥完成試訓，假如布朗尼沒在今年第55順位之前被搶先選走，湖人就會用第55順位籤挑走布朗尼，不過《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，假如有其他球隊「攔胡」，詹姆斯不會跟著跳槽加盟！

「在接下來幾周內，假如有球隊聯繫詹姆斯或他的經紀人瑞奇保羅說，假如他們選走布朗尼，詹姆斯也會來嗎？截至目前為止，這個答案是不！」查拉尼亞表示「湖人選中布朗尼是因他們覺得布朗尼適合他們，湖人選擇新主帥過程看重的一個因素就是球員發展能力。」

「也就是聘用一名未來4到6年期間可以幫助到你的總教練，因為詹姆斯大概再打兩個球季，所以假如湖人重新簽回詹姆斯，也要為了未來沒有詹姆斯的日子提前做好準備，所以球員發展將是其中的重要環節。」查拉尼亞說。

詹姆斯與瑞奇保羅當前的表態，無非是在嚇阻其他球隊搶在湖人前面挑走布朗尼，就算詹姆斯與布朗尼最近都有說過，他們並非一定要選擇父子同隊打球，就算父子在不同球隊進行對抗也是可行的，前提是這對父子能在同個聯盟打球。