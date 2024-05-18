新店市公所捷運站外常看到一位高中生賣菜，一名網友分享，這位高中生每天下午4點放學，就會來賣菜到晚上8點，蔬果都蠻新鮮的，歡迎經過的人捧場，貼文引起網友討論，一位自稱是賣菜高中生鄰居的網友表示，這名弟弟的爸爸因病過世，媽媽則拋棄他，會出來賣菜是阿嬤想培養他自立的能力。

一名網友近日在臉書社團《我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店》上分享，新店市公所捷運站一號出口外，常看到一個高中生弟弟賣蔬果，每天下午4點放學，他就會陪著外婆賣菜到晚上8點；原PO表示，他曾跟這位弟弟買過幾次菜，覺得蔬果都蠻新鮮的，有經過的人可以捧場。

貼文引起網友討論，「好乖的小孩，經過一定去買」、「常看弟弟不論平日晚上跟假日都在捷運站外幫忙賣菜，這年紀真的不容易」、「之前住在那常常看到，記的是從國小就開始幫忙買菜了」、「已經在這裡賣好幾年了，弟弟很有禮貌」。

一位自稱是賣菜高中生的鄰居留言表示，弟弟的爸爸因病過世，媽媽則拋棄他，照片裡一起賣菜的不是外婆，而是阿嬤，阿嬤要孫子一起賣菜主要是想訓練他自立；之前弟弟曾碰過騙子，導致賣菜的錢被騙走，請有愛心的新店朋友繼續買他的蔬果。謝謝大家。