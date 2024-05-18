國際博物館日大陸字藏珍奇認識生僻古字。（澎湃新聞）

國際博物館日大陸字藏珍奇認識生僻古字。（澎湃新聞）

國際博物館日大陸字藏珍奇認識生僻古字。（澎湃新聞）

澎湃新聞報導，民眾步入博物館，流連於夏鼎商彝間，迷戀於巧奪天工的金石玉器之間，是否經常愣怔於名牌上個個生僻字的讀音？又是否似乎隱約與展品建立了雙向呼應，卻仍「怯問故人名」？

今天是國際博物館日。2024年，世界博物館日的主題為「博物館致力於教育和研究」。當華夏商代後期王室祭祀用的青銅方鼎鼎腹內壁著有銘文究竟是「后母戊」或是「司母戊」，產生 「司母戊鼎」與「後母戊鼎」之爭盤踞學界數十年，古董之名成為歷史研究至關重要的命題，如今大陸民眾亟待一次文化的普及，重構並強化字音與展品的名實關係，逾越橫亙於自我與展品間無形的隔膜。 知名、知面，方知心。

可以推想，興許這些字眼早已作為展品的一部分，隨著每一次易主、每一個銹蝕而嬗變、流傳。因此希冀，以漢字為媒，拉近漸行漸遠的智識，使在博物館之旅中不再落入「失語」的窘境，更聯絡古物與今人，從浩渺歷史中擷取美與智慧的結晶，令迸發的靈韻永恆不泯；因此希冀，以漢字為鑒，觀透件件器物的實用與審美價值，更折射文字、展品與每一個炎黃子孫共同構建的包羅萬象的華夏文明與家國情懷。