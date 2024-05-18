立法院昨(17日)為了表決大戰從一早就鬧哄哄，更上演肢體衝突，有多名立委掛彩送醫，對此，女星許維恩昨第一時間發文，痛批這些政府官員拿人民納稅錢打鬧，沒做好榜樣，30年前後都一樣，完全沒有長進，當媽的她更語重心長反問如果孩子看了心裡會有什麼感覺？「全世界都在看，超荒謬傻眼」。

見立法院亂鬥的新聞昨第一時間透過電視新聞轉播給全世界，昨許偉恩發文問為了這些政府官員領人民納稅錢卻在打鬧，「要人民和公眾人物或演藝人員做好模範和榜樣～請問你們這些官員有做到嗎？30年就看你們打來打去～30年後還是有這樣的肢體衝突～還講得好像一切行為都是合理化？！常常說黑道或角頭是帶壞整個社會治安～你們根本才是敗壞社會亂源！」

許維恩2022年與王家梁補辦婚禮。（圖／中時資料照）

許維恩更不解問：「你們這些行為都不用負責任嗎？警察不管嗎？小孩以後未來真的可以放心把希望交給你們～拜託你們……你們自己小孩看了心裡作何感想？！你們都不需反省檢討道歉嗎？在這麼公開場合～全世界都在看～超荒謬傻眼！」

許維恩發文。（圖／翻攝自sharon701111 IG）

見此，許多粉絲都紛紛同意許維恩的發文，搖頭回應實在看不下去，然而也有兩極評論，反批評她：「外行人看熱鬧」、「妳查過今天立法院討論的議案是什麼嗎？知道通過後的影響是什麼嗎」、「許維恩要不要先搞清楚是誰在亂啊」，許維恩則解釋，重點是為何不能坐下來好好說，要動手動腳互毆解決問題，「你覺得這樣的行為舉止畫面播放出去是對的嗎？不擔心未來小孩所受到這樣的環境而影響嗎？」並強調自己沒偏袒哪個政黨，只是看到暴力行為無法忍受，也不認為這是適當的溝通方式，而稍早她已刪文，不再與之起舞。