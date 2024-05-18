國民黨與民眾黨共10名立委今（18日）赴太平島考察，原定昨天下午出發，但因院會表決國會改革法案，延長開會，改為今日清晨5時40分在松指部集合，飛機6時起飛至空軍屏東基地。原定20人考察團今日腰斬剩下一半。馬文君強調，太平島是我國領土，前往考察沒有任何國家或人可以指示什麼，這次登島不僅慰勞駐守的辛苦弟兄，更展現捍衛主權決心。

立法院外交及國防委員會召委馬文君18日帶隊搭乘行政專機從松山基地出發，前往考察太平島。（杜宜諳攝）

外交國防委員會的太平島行程，改為今日早上5時20分，於立院群賢樓門口出發至松指部，或5時40分松指部會合，6時飛機準時起飛至屏東基地，7時再轉搭C130赴太平島。

立法院外交及國防委員會召委馬文君18日帶隊搭乘行政專機從松山基地出發，前往考察太平島。（杜宜諳攝）

馬文君今清晨帶隊搭乘行政專機從松山基地出發，前往考察太平島。據了解，原先登記參加考察的立委約有20人，但由於昨日院會挑燈夜戰、還有不少立委掛彩，因此有人取消行程。最終成行人員僅剩立法院副院長江啟臣、國民黨立委馬文君、翁曉玲、黃仁、黃健豪、廖先翔、鄭正鈐、賴士葆、羅廷瑋、以及民眾黨立委陳昭姿等10人。

馬文君說，這是非常難得的機會，太平島是我們的南疆，而且可以去慰勞海巡署以及空軍第六聯隊的弟兄；而且「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」預算用了17億元，也藉這個機會去考察。

被問到此舉會不會升高區域情勢，也有國家表示反對？馬文君表示，太平島是我們自己的領土，沒有任何國家可以對我們做任何指示，最近一次立委登島已是八年前，我們要向外界展現捍衛領土的決心。

由於有人認為，那邊是礁岩，馬文君則說，我們要讓外界知道，那裡確確實實是一個島，有植物、有動物，可以讓外界知道，也是我們中華民國的領土。

立法院外交及國防委員會召委馬文君18日帶隊搭乘行政專機從松山基地出發，前往考察太平島。（杜宜諳攝）

依行程規劃，考察團抵達太平島後，將直接驅車前往南疆鎖鑰國碑合影，隨後聽取太平島相關簡介，視導戰備操演，前往新建的太平島碼頭視察，並在島上用餐；考察團午餐後，前往島上觀音堂祈福，隨後於下午1時搭機返台，預計下午4時30分抵達屏東機場。