北部一所知名醫院院長徐男，被控利用權勢逼迫已婚護理師發生性關係，人妻在這段長達5年的婚外情中還懷孕產子，而其丈夫北市警林姓小隊長則一直渾然不知，並把孩子捧在手心上疼愛。直至東窗事發，林男才驚覺妻子所生的小孩並非親生，心碎提告。

林姓警小隊長控訴，他與太太結婚10多年，兩人育有2名未成年子女，感情原本稱得上恩愛和睦。不過他後來卻發現，徐姓院長竟利用職業權勢，逼迫在醫院值夜班的妻子與他發生性關係，並在5年間陸續發生至少8次性關係，甚至因此懷孕生子，導致他罹患憂鬱症，至今仍需持續就診才勉強維持正常的生活作息。

徐姓院長辯解，與人妻發生多次性行為是男歡女愛的結果，並稱自己絕無利用職權、上下隸屬關係對人妻進行脅迫、誘騙或是交往。他表示，人妻與林男之間的婚姻本存在裂痕，早已貌合神離，更強調人妻是自願懷孕生子，而他也從未慫恿二人離婚。

對此，徐姓院長的妻子也向護理師人妻提告求償120萬元。人妻則主張，徐男利用職業優勢逼迫她交往，還一直說他與太太感情不好，期間也曾為徐墮胎2次，直至產子後才對林姓丈夫提出離婚，並認為徐男對自己、孩子的態度始終冷漠，一度淚訴，「我也是受害者」。

高院審理，認為護理師人妻侵害徐姓院長太太的配偶權，判她須賠償80萬元，全案確定；至於徐姓院長則判賠林男180萬元，可上訴。