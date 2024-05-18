美國空軍F-22「猛禽」（Raptor）16日與南韓F-35A戰機舉行聯合演習

兩架美國空軍F-22「猛禽」（Raptor）戰機16日加入兩架南韓F-35A，在朝鮮半島上空進行了一場特殊的纏鬥演習。這是兩款先進戰機間的首次纏鬥演練，重點在於近距離空戰。

《每日經濟新聞》（Maeil Business Newspaper）和《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）17日報導，美韓這次演習目標在於測試並提高兩國空軍的技能。

南韓空軍說，共4架隱形戰機在模擬纏鬥中，輪流攻防，而這些演習有助於飛行員學習最新戰術，並提升纏鬥技能。美國國防部說，這次聯演是在美國空軍的幾架F-22戰機5月13日抵達群山空軍基地後進行的。而來自第19和 199戰鬥機中隊的F-22戰機 ，則凸顯了自身任務的重要性。此外，五角大廈說，「『猛禽』訪韓展現了美國太平洋空軍在關鍵點部署軍力，以加強印太地區指揮和控制的能力。」

南韓17日展開兩年一次的訓練，而F-35A、F-15K、F-16和FA-50都會參加，但目前還不清楚，F-22會不會參與更多聯演。

這是自去年 10 月首爾航太與防務展（Aerospace and Defense Exhibition，ADEX）以來，F-22 首次公開重返南韓。而第8 戰鬥機聯隊說，F-22 是在印太區測試「敏捷戰鬥部署」（Agile Combat Employment，ACE）能力的關鍵。這前提在於，與其只有少數規模真的很大的基地，不如讓軍力分散部署，大大提高機動性與敏捷性，讓敵方更難以捉摸。

「敏捷戰鬥部署」對轉向與中國等大國競爭至關重要，它所講求的，是軍機在沒有固定支援網路加油，並重新武裝的狀況下，從環境嚴峻的偏遠簡易基地迅速起飛。