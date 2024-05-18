ESPN Sources: Boston Celtics center Kristaps Porzingis expected to remain sidelined for the start of the Eastern Conference Finals on Tuesday and Thursday, but there is optimism for a return in the looming series. Story: https://t.co/mzHn3iIKae — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 18, 2024

儘管率先闖進東區冠軍賽的「綠衫軍」塞爾提克總教練馬祖拉，堅持不肯透露右小腿比目魚肌拉傷的「波神」波爾金吉斯歸隊時間，《ESPN》權威記者沃納洛斯基仍在18日爆料，波爾金吉斯預計繼續缺席東區冠軍賽前兩戰，但樂觀預估他能在這個系列戰的某個時間點宣告傷癒復出。

沃神表示，波爾金吉斯的右小腿傷勢確實出現好轉跡象，也開始進行場上訓練，希望可以趕在東區冠軍賽期間傷癒復出，但他確實還需多點時間恢復，目前塞爾提克率先闖進東區冠軍賽，將等另外一場東區準決賽尼克與溜馬的對決結果決定對手。

波爾金吉斯是在4月30日，也就今年季後賽首輪G5出戰熱火時受傷，隨後缺席遭遇騎士的整個東區準決賽，身為塞爾提克不動先發中鋒的他，例行賽場均可拿20.0分、7.2籃板，預計將是塞爾提克本季能否奪冠的關鍵人物之一。

但在波爾金吉斯缺席期間，頂替他的先發中鋒位置的37歲老將荷福德，表現也算相當稱職，尤其是在東區準決賽G5拿下22分、15籃板、5助攻與3抄截，幫助塞爾提克順利以4勝1敗淘汰騎士出局，可是塞爾提克還是希望波爾金吉斯可以趕緊回歸。