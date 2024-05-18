【517表決戰】綠委十個打陳玉珍一個？ 金門女戰神帽歪黨員幫扶正

針對國會改革法案，立法院藍綠黨團昨（17日）展開激烈朝野攻防，立委上演肉搏戰，在下午1點48分左右，民進黨立委發動一波小攻勢，大批綠委衝入議場，企圖在藍委鬆懈之時，佔領主席台，但對方立刻回防。其中一幕可見，自稱「金門坦克」的立委陳玉珍嘗試衝破綠營人牆，與黃捷等多位綠委發生推擠，她並怒喊「10個打我1個」。

全副武裝的陳玉珍穿金色風衣外套、跆拳道防護衣、戴頭盔現場立法院，當民進黨發動突襲時，她也上前嘗試衝破民進黨人牆，與黃捷等多名綠委發生推擠，引發激烈口角，她並試圖把綠委的手從主席台搬開，結果對方打到她的帽子。此時可見藍營的男性立委羅廷瑋想要出手協助扶正陳玉珍的帽子，第一次伸手因距離太遠失敗，第二次則成功把帽子扶正，讓她繼續跟綠委展開攻防。

當時藍綠女立委擠成一團，畫面相當混亂又出現尖叫聲，藍委齊喊「民進黨，請離開」，綠委反擊「國民黨，請離開」，雙方僵持10幾分鐘。最後是綠委眼見無法突破，摸摸鼻子離開。