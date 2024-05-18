夏天蟑螂變多，一名女網友日前深夜在家裡看到會飛的蟑螂，嚇得躲在房間2個小時，凌晨1點決定請除蟲公司來家裡滅蟑，師傅除了把那隻會飛的蟑螂殺死外，又發現另一隻，原PO為了消滅2隻蟑螂共花2500元；網友傻眼說「也太好賺，我來兼差好了。」

一名女網友在Dcard發文表示，前幾天晚上在家裡看到一隻會飛的蟑螂，她嚇得躲進房間2個小時都沒有出去，直到凌晨1點決定找人求助，不過當時社區管理員已經下班，她只好打電話詢問除蟲公司。

女網友表示，對方一開始開價3000元，她覺得太貴猶豫了一下，接著對方降價喊2000元，原PO認為當時是凌晨，價錢還算合理，師傅來到家裡幫她殺了那隻會飛的蟑螂，沒想到後來又發現另外一隻，也一起處理掉，最後原PO共花了2500元。

貼文曝光引發熱議，許多網友直呼超貴，「也太好賺了，我來兼差算了」、「妳座標哪，我收妳1000就好」；超怕蟑螂的網友則認為很值得，「該花的錢還是要花，半夜遇到蟑螂跑進房間真的不敢睡。」

環境部提供3個治標的方法，如果已經看到蟑螂出沒，可以用噴霧劑上下噴灑約10公分藥液，蟑螂爬過去接觸到藥劑就會死亡；或是用殺蟑餌盒，利用蟑螂的趨觸性引誘蟑螂進入餌盒食用藥劑，也可有效防治；另外也可以用殺蟑凝膠餌劑，施藥於裂縫、牆角或縫隙中。