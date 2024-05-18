下周一（20日）是24節氣之一的「小滿」，不但是新總統就職典禮，也是網路情人節，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，5生肖即將迎來人生大豐收，屬牛者四方來財，好運當頭；生肖龍者想結婚生子會特別容易；屬雞者能夠找到新工作；生肖鼠者雖會面臨一些難關，但可藉宗教力量挺過，生肖虎者近期容易賺到快錢，人氣更旺。

▎第5名、生肖虎

屬虎者這段期間貴人運和人氣運特強，容易賺到快錢，心靈層面也會提升很快，但要注意自己的言行，容易犯口舌是非，千萬別因為講錯話，把好事搞砸了。

▎第4名、生肖鼠

屬鼠者這段期間容易成為焦點，名氣大漲，海外、遠地、高等學習、宗教領域對他們都有幫助，這16天情感的難過、開心、憤怒波動會稍微大一些，而且要多注意身體，工作上也要小心，用錢更需謹慎。

▎第3名、生肖雞

屬雞者這段期間先弱後強，有想換工作的念頭或升職的機會，都有貴人提拔，人緣運旺，特別容易出名，當然也可能被小人盯上，但不用擔心太多，因為有無形的磁場在保護他們，多往遠地走或多學習，能遇到好的姻緣或為工作帶來好成績，把握好在檯面上發光發熱的機會。

▎第2名、生肖龍

屬龍者這段期間有正、偏財，不論事業或財運都很旺，感情緣和子女緣也很強，想結婚或想傳宗接代，都是個非常好的時機。

▎第1名、生肖牛

屬牛者這段期間行動力超強，正、偏財運強，暗中也有貴人相助，事業財運都很旺，可以說四方來財，但也有料想不到的花費要支出，該節制的還是要克制一下，別花過頭了。

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