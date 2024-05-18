六房媽祖沿著158線往斗南前進，圖為神轎經過虎尾平和橋。（周麗蘭攝）

信眾以吊車掛炮準備炮贊。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善等人點起馬炮後扶轎出發。（周麗蘭攝）

六房媽過爐的特色之一就是摩托車族特別多。（周麗蘭攝）

俗稱六房媽祖大搬家的一年一度國家級重要民俗「雲林六房媽過爐」，今（18日）早上6點準時從虎尾鎮移駕到斗南鎮接受奉祀，雲林縣長張麗善、陸委會主委邱太三、立委張嘉郡、丁學忠、雲林縣議會議長黃凱、虎尾鎮長林嘉弘、斗南鎮長沈暉勛等共同點起馬炮恭送，數萬人隨香，沿途信眾設香案迎接。

位於虎尾過溪股溪埔仔廍紅壇的六房媽祖正駕、副駕、老副駕今天早上5點多陸續上轎，6點準時發炮起駕過爐到斗南股的烏瓦磘小股，現場人山人海，把任期最後一天值日的過溪股紅壇紅壇擠得水洩不通，預計展開有史以來最長62公里遶境到斗南紅壇活動。

縣長張麗善致詞說，六房媽祖過爐是全國的重要無形文化資產，大家要好好珍惜，她代表祝福六房媽祖過爐一切順利，保祐所有鄉親無災無難、無事故。

六房媽過爐民俗志工自主分成頭旗組、駕前儀杖組、白鐵白擔組、柴木香擔組、娘傘組、中軍班、大轎班、環保志工團、醫務組、紅壇膳食組、紅龜班，各自就定位，鑾轎出發後往虎尾市區的158線出發，大貨車、小貨車則沿著台一線走。

六房媽過爐特色之一是摩托車族特別多，機車和徒步的行人一同往新紅壇前進，亂中有序，雲林縣警局出動不少警力沿途維持秩序、交管。雲林縣今天天氣溫和，很適合戶外活動，沿途民眾陸續加入隨香遶境，隊伍綿延數公里。

雲林六房媽祖輪流到過溪股、斗南股、土庫股、五間厝股、大北勢股等5股駐駕，安奉在爐主所興築的「紅壇」，每年更換紅壇地點的儀式即為「過爐」，是台灣有神無廟祭祀活動中規模最大者。