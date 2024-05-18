網紅奎丁（Zamy）憑藉亮麗外型和32E火辣身材，被封為「雅典娜女帝」，深受粉絲喜愛，IG擁有超過75萬人追蹤。近日她在IG曬出性感比基尼美照，若隱若現展現出超兇曲線，並向粉絲喊話，破10萬讚要加碼解鎖其它美照。

近日奎丁在IG曬出穿著綠色比基尼，露出深V和小蠻腰的辣照，她手上還拿著一件白色上衣，將曼妙身材遮住一半，對著鏡頭露出嘟嘴的俏皮表情，奎丁大方給出承諾：「破10萬讚，解其他張」，此話一出，讓不少粉絲相當激動，紛紛號召網友按讚，奎丁也悄悄現身留言區表示：「今天先修這樣，我太累了」。

辣照一曝光後，粉絲紛紛湧入朝聖按讚，讚嘆：「重複按了讚10萬次了」、「鼻血停不住啦～最愛我的女神丁姐啦～」、「水噹噹」、「超好看，受不了欸」、「身材真好」、「破10萬讚把白色衣服丟掉」、「我認識的丁姐不是那麼害羞的呢」、「趕快號召來看啊」、「這是免費仔能看的嗎...謝謝丁姐」、「努力按讚解鎖更多丁姐」、「管你有沒有破十萬，我都是妳的粉」、「丁姐這太過分了」、「兄弟們 給我按起來」，貼文一出，已累積7萬人按讚，看來極有可能達成10萬讚目標。