被封「美女CEO」的保養品牌創辦主理人夏筠婷，近日衰捲AI換臉不雅片外流事件，雖委託律師蒐證提告，但仍遭嚴重騷擾，甚至收到「欠人X」的私訊。對此，夏筠婷無奈地發聲。

夏筠婷近日疑似被AI換臉製成性愛片還外流，各大社群平台已有不低的討論度。夏筠婷昨透過律師發布聲明書，表示網路流傳的私密片已違法個人資料保護法、刑法妨害風化罪章、妨害性隱私及不實性影像罪章、加重誹謗罪等，已截下散佈私密片的社群帳號並蒐證提告，將依法提出民、刑事訴訟以維護夏筠婷名譽。

不過，夏筠婷的個資已外洩，除了電話被打爆，還收到一則噁心私訊：「X老闆是有什麼怪癖啊，臭鮑魚欠人X哈哈」。對此，夏筠婷截下訊息公布在限動，無奈地寫下：「我會加油，但覺得這世界真的有時候很壞很壞，女生真的很辛苦。」

此外，還有不少怪人假借她的名義到處向餐廳訂位，讓夏筠婷身心俱疲，今深夜發文表示，已努力將所有的訂位取消，希望大家可以幫她轉發這則動態，讓店家不用替她保留訂位，「我目前到六月底都沒有用自己的名字訂餐廳，都用助理的。已辦新電話，之後再發給廠商。」

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