28歲歐陽妮妮是歐陽龍的大女兒，2018年她拍攝《腦波小姐》時和大她8歲的張書豪傳出緋聞，兩人也默認戀情。先前傳出兩人好事近，即將在今年完婚，張書豪受訪則稱是烏龍。最近他則罕見發文談原生家庭對人的影響，並表示父母不能選，但是伴侶可以，如果可以未來想選跟爸媽一樣有責任感的人。

張書豪近日發長文，表示上週母親節又想起有些孩子總會在某些時刻質疑「為什麼會出生在這個家庭」，他也明白父母和家庭不能選，但是伴侶可以，古早時期可能還有被迫聯姻、逼婚，現在不管是要為錢、為名、為愛，只要你想要，沒人能逼你，但是「我們也是自己選擇了我們認為最好的那個，自己做主了，結果真的就很好很好了嗎？」

張捷（左起）、歐陽妮妮、張書豪先前合作《腦波小姐》。（圖／中時資料照）

話鋒一轉，張書豪說，就算是不能選擇的父母，只要雙親是愛你的、願意給你最好的，他們就是最好的了，「我們只看到自己想要的有沒有得到，卻從未看清父母能給的是不是已經全給了」。最後感慨說，自己選了一對負責任的伴侶當父母，如果輪到自己選擇伴侶，「我（指張書豪）其實多想選像你們這樣的」，並加上一顆愛心。

張書豪發文。（圖／翻攝自 Threads）

張書豪和歐陽妮妮交往多年相當穩定，去年他曬出和乾女兒「小芝麻」一家三口出遊的照片，自稱是「爸爸」還標註了歐陽妮妮的帳號，看似想要預習當爸媽。去年傳出兩人有望在2024年步入禮堂，今年1月張書豪被問此事尷尬說是烏龍消息，「那天睡覺睡醒，大約1點，我看到手機訊息爆掉，就趕緊傳訊息問她這件事，想說我們都不知道的事，為什麼大家都知道？」但至於是否以結婚為前提，張書豪大方表示不排斥。