下周一（20日）節氣即將進入小滿，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，小滿節氣到來，一切都在轉換中，小滿期間有利於軍警、化學業、醫業藥業等9項產業發展，另外還有7星座在未來16天開始走好運，好好把握轉運機會。

邱彥龍表示，小滿節氣到來意味一切皆在轉換，先前處於低谷者，運勢即將上揚，位在高峰者將開始下落，需步步為營，未來22天若能平靜過關，表示業障很少，如果感覺運勢下滑，可依照信仰多去教堂或拜觀音、王爺、城隍爺、關聖帝君、孚佑星君、天上聖母、四面佛、地藏王菩薩等，都會有很好的助力。

除此之外，平時也可以靠佩戴飾品改運，這段期間可戴木質飾品或翡翠、玉石、鑽石、寶石、黃金，服飾穿搭以咖啡色、黑色、深色的衣服或紅色內衣為佳，幸運物可選有「S」或「A」字樣或挑選老鷹圖騰的相關物品，能夠提升氣場，增加各種運勢。

邱彥龍提醒，小滿這16天前世今生累積的業障會大爆發，需要好好清掃，令人厭惡、惡毒、凶惡、說謊的人事物容易出現，輕生、貪婪、受傷會在檯面上顯現出來，內在改變才是根本，之前的不平靜是由土星開始，木星持續遇到災難，現在換金星也短暫參雜進來，震盪與危機將影響14種產業，包括慈善福利機構、律師司法界、宗教命理界、教育界、金融銀行保險業、印刷業、染整業、纖維業、橡膠業、五金業、娛樂業、文化藝術產業、體育運動業、戲劇電影業等，也許破敗崩盤或上揚逆勢而上，都是一個轉捩點。

邱彥龍還特別提醒，小滿這段期間身體要注意的部分是心肺、耳鼻喉發炎、情緒問題、刀傷、撞傷、骨折、韌帶斷裂、血液疾病、淋巴腺疾病及陸海空交通意外，尤其近期較不利年輕女孩的健康，要多留意頭部、咽喉和頸部，可能會有致病或致命的危險，盡量保持內心平靜，不要感情用事，便可躲過災難。

由於小滿期間最旺的星是「火星與海王星」，因此相當有利於軍警、化學業、醫業藥業、酒店、船務運輸業、飲食業、石油業、液體行業及靈性行業，另外有7星座會在小滿這16天走好運，分別是雙子座、水瓶座、牡羊座、天蠍座、雙魚座、巨蟹座、處女座。

邱彥龍引用表《易林·豫之升》卦：「多虛少實，語不可覆；尊虛無酒，飛言如雨。」來說明小滿的整體運勢，就是要注意未來兩周，假的比真的多，詐騙、瞎扯、胡說佔大多數，當然還是有經得起考驗的真實事物，遇到請珍惜，因為那是福報。

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