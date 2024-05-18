準總統賴清德520就職，就職講稿內容備受關注，國安人士表示，賴清德講稿內容大致分為四部分，520就職演說預料仍會延續當選之夜的談話基調，未來執政團隊將會以「穩健、自信、負責任，促進團結的態度」；面對中國對台的四項手段等，強調造成效果是國際社會更關心台灣，更關心是可以確保共同維持現狀的利益。

對於賴清德的講稿方向，國安人士透露，第一部分為就職典禮倒數前夕的環境局勢，以及賴清德政府政策思考脈絡。現在國內外環境很複雜，對內，行政立法部門對重大議題處理有很多不同意見，未來會持續面對，對外，中國持續對台灣有各種侵擾跟統戰跟手段，對台灣施壓。

他說，包括第一是軍事手段，軍機艦挑釁，金廈水域的禁限制灰色地帶侵擾，幾乎每天會發生的軍機間的侵擾活動；第二是外交手段，國際上持續霸凌跟孤立台灣，包含在總統選舉前後，對邦交國的奪取，甚至在近期扭曲聯合國2758號決議，進行強勢法律戰攻擊。

至於第三，國安人士說，是指各種型態的訊息戰跟認知戰，對於台灣內政各項議題，對於挺台軍事安全採購領域，甚至農業民生議題進行各種操作；至於第四，中共伸手到台灣內部政治中，近期用懲罰名嘴媒體方式，干預言論自由。利用政黨競爭分化社會，甚至操作弱化法治國會修法，手段一直在壓縮破壞兩岸正常交流空間，引發國際間高度的關注。中國手段造成效果是國際社會更關心台灣，更關心共同維持現狀的利益是否可以確保。

國安人士說，第二部分是新政府520就任後，就職演說到未來處理對外議題基本態度；520就職演說預料仍會延續當選之夜的談話基調，未來執政團隊將會以「穩健、自信、負責任，促進團結的態度」，政策重點維持選戰不斷呈現的民主和平繁榮等路線。

他說，首先，賴總統將會提到穩健態度，延續過去幾年蔡英文總統執政基礎，讓台灣不論在全球經濟或是地緣上扮演不可或缺的角色，與各方合作確保穩定現狀，現狀是面對極大的壓力，所以要維持現狀也要投入更多努力，用最穩健態度確保穩定現狀。至於第二，他說，就是展現自信；基於這段期間台灣各個領域表現獲得國際肯定，新總統展現高度戰略自信，推進各項政策，國政展現創新與韌性，落實世界上架台灣的精神。台灣人自信是源自於努力跟良善、慷慨，國際社會有諸多肯定。

他說，第三部分就是承擔責任，新政府要對人民負責，將跟世界面對挑戰，台灣是世界良善力量，也是負責任的成員，願意積極貢獻世界，共同面對跟因應諸多挑戰，不卑不亢。

國安人士表示，第四部分就是民主團結，面臨中國各種手段統戰分化社會，更需要投注更多努力以團結國人，壯大國家。以上這些元素，都是整體因應未來，走民主和平繁榮路線的基本態度