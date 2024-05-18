大陸一間公司招募新人，實在太多人來面試。面試官在審閱履歷和考核專業知識後，仍有不少人留下來，女面試官靈機一動提問「三口重疊是什麼字？」其中一位應徵者搶答「這也太簡單，不就是品嗎？」接著另一位應屆畢業的女學生舉手說「應該是目！」女面試官聽了隨即宣布錄取這位女學生。

綜合陸媒報導，大陸一間公司招募新人，許多8年級生來投履歷。在篩選完學歷與工作經歷的基本資料後，再考核應徵者的專業知識，但最後仍有太多應徵者「存活」，女面試官見狀提問「三口重疊是什麼字？」讓現場的應徵者全都愣住。

第一個應徵者舉手搶答「這也太簡單了，三口重疊，不就是品嗎？」面試官點頭表示認可，但仍看向其餘的應徵者，似乎這個問題有更好的答案。於是一位應屆畢業的女學生舉手表示「三個口重疊更貼切的字，我想應該是『目』！」

聽了女學生的答案，前面搶答的應徵者本來還沾沾自喜，覺得自己反應很快，但立刻發現「品」字的三口重疊的確不夠精確；隨後女面試官宣布錄取這位女學生，並表示另一位應徵者的答案也不算全錯，但態度有些太驕傲，加上女學生的答案更貼合問題，她在回答時也沒有貶低他人，顯示出其品行良好，因此才會錄取女學生。