男子阿國因與女友小萱（均化名）有感情糾紛，2023年11月某日，竟在住處以毆打及刀割的方式，攻擊小萱所飼養的2隻愛貓，導致其中1隻貓右後肢開放性骨折、鼻腔出血、氣胸、肺臟出血等傷勢，最後休克慘死，另1隻貓則是尾巴有外傷、四肢多支指甲斷裂等，小萱憤而報警提告。

法院審理，阿國對於犯行供承不諱。法官認，阿國宰殺及故意傷害2隻貓的犯罪行為，於密切接近的時地實施，各行為的獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，依刑法第55條規定，從一重之宰殺動物罪處斷。

法官審酌，阿國僅因與小萱感情糾紛、細故爭吵，竟不然思尊重動物之生命，遷怒於無辜的2隻貓，任意以徒手毆打、刀割的方式，宰殺、傷害動物，導致1死1傷。

法官考量，阿國的犯罪目的、手段、犯後坦認犯行，但尚未與小萱達成和解、取得諒解或賠償損害之態度，並考量小萱所受損失在法律上雖視為「物」，但動物非一般無生命之物品，除有形之財產損失外，小萱付出的心理層面關愛及依存關係也受到侵害。

日前依法判決，阿國依犯動物保護法第25條第1款，違反第12條規定宰殺動物罪，處有期徒刑2月，可易科罰金或易服勞役。併科罰金新臺幣20萬元。可上訴。