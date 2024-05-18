美國精神科醫生塔克博士（Dr. Howard Tucker）從1947年開始行醫，已經工作77年的他，即將在今年7月迎來102歲生日，金氏世界紀錄將他評為「最年長的執業醫師」，而也透露了選擇繼續工作的原因。

CNN報導，如塔克這種高齡工作者愈來愈多，連總統候選人拜登與川普也不例外。有些選民認為，他們年事已高，可能無法勝任這考驗，但兩人都否認年齡會成為阻礙。拜登受助選團隊鼓勵，要更頻繁地現身公共場合，而川普則尖銳地駁斥那些對他的年齡的質疑，甚至誇口說出，「人生80才開始」。

This is Dr. Howard Tucker, he holds the Guinness World Record as the oldest practicing doctor and this past week he celebrated his 101st birthday! Born in Cleveland, Ohio on July 10, 1922, Tucker attended undergraduate and received his MD at The Ohio State University. He served… pic.twitter.com/ACQHxpkGS7 — Humans of Judaism (@HumansOfJudaism) July 16, 2023

CNN相當好奇，為何有些人已經達到退休年齡，仍選擇繼續工作，因此採訪幾位長者，其中一名便是高齡101歲的精神科醫師塔克博士。對此，塔克博士說，隨著人們的壽命不斷延長，像他這樣工作到80多歲、90多歲，甚至超過100歲的人會越來越常見。

Next guest on @newheightshow ?! 101 year old Dr. Howard Tucker is the Guinness world-record holder for the oldest working doctor in the world. His CHHS HOF induction speech had us all entertained. S/o to @tkelce and @taylorswift13



full ceremony here: https://t.co/1wElqSO5tu pic.twitter.com/NOSpQP3fT3 — Heights Schools Foundation (@HSFoundation1) October 20, 2023

塔克說，已有研究顯示，保持大腦興奮可預防許多與年齡相關的認知障礙，因此「我透過工作來刺激大腦」。不過，對於那些已經退休或考慮退休的人來說，選擇刺激精神的愛好可能更加合適。他認為，了解自身的限制和能力最重要，「但我堅信退休是長壽的敵人」。

至於這幾年他是如何工作的？塔克說，他將精力放在教導學生，以及跟上專業領域神經病學的最新趨勢。但對他而言比較困難的是，他需要花時間來適應科技的進步，這點這對他這個年紀的人來說，比較吃力。他也說，有許多醫生不想學怎麼用電腦，乾脆直接退休，但塔克始終相信，「毅力和繼續學習意願是晚年所必須的」。