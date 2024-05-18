前總統陳水扁特赦案最終破局；陳水扁今在臉書發文，「自己的國家自己救、自己的清白自己拼。」

之前傳出蔡英文總統將在卸任前特赦前總統陳水扁，但知情人士16日透露，由於內閣昨已總辭，來不及進行特赦程序，總統府隨後也明確對赦扁議題回應「無此決定」。

對此，陳水扁以台灣民意基金會董事長游盈隆的話回覆本報記者：「總統處理國政不受周休二日影響」、「說法漏洞百出太可笑」。而陳水扁友人也透露，阿扁獲悉，心情大受影響。據了解，阿扁16日下午原本要到高雄出席1場畫展開幕活動，也臨時取消出席。

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