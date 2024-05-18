老牌飲料蘋果西打製造商大西洋飲料（大飲，1213）今年第1季財報再度被會計師出具「繼續經營能力存在重大不確定性」核閱報告，依證交所規定，將繼續打入全額交割，最快2026年恐面臨下市危機。消息曝光後，網友憂心「蘋果西打要絕版了嗎」、「整包賣給黑松吧拜託」、「找專業經理人去拯救吧」、「台灣最強飲料搞成這幅德行」。

大飲10日公布今年首季財報，合併營收為3334.8萬元，稅後虧損2454.7萬元，每股虧損0.43元，營運狀況持續疲弱。

據會計師查核結果，大飲及其子公司因營運持續虧損，從去年起至今年第1季，其財報已連續5季遭會計師出具「繼續經營能力存在重大不確定性」核閱報告。截至今年3月31日止，累積虧損達4.4億元，已超過實收資本額2分之1，且流動負債已超過流動資產約5.12億元。

據證交所規定，大飲將繼續打入全額交割，若3年都沒有改變就要停止交易，若停止交易6個月內再不改善，就會面臨下市。換句話說，大飲最快在2026年恐面臨下市危機。

大飲恐下市消息曝光後，立馬掀起PTT網友熱議「蘋果西打玩成那樣誰還敢喝」、「東西這麼好，結果經營這麼爛」、「蘋果西打終究不行 已成回憶」、「慘了 真的要大飲隱於市」、「可惜了 飲料不錯喝」、「講很多次了 蘋果西打配方早就不在大飲手上啦」。

還有許多人認為商品不錯，「其他間想模仿都不倫不類的，蘋果西打大贏」、「母親節訂披薩，飲料是蘋果『蘇』打，還以為是店家打錯了」、「明明有蘋果西打 這個放到國外都能打的產品..」、「不亂搞的話 蘋果西打搞不好能賣100年」。