據美國之音報導，俄羅斯副總理亞歷山大·諾瓦克（Alexander Novak）16日表示，俄羅斯和中國已經就連接俄羅斯與中國的「西伯利亞力量2號」天然氣管道項目基本達成一致，俄方準備近期完成對鋪設這條天然氣管道項目的「審查和簽字」。這個消息得到了俄羅斯媒體文傳通訊社和塔斯社的證實。

諾瓦克是俄羅斯總統普丁訪華代表團負責石油和天然氣項目的主管官員。俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）首席執行官阿列克謝·米勒 (Alexei Miller)不在代表團的名單中。

俄羅斯與中國已經就鋪設這條天然氣管道進行了多年的談判。管道設計輸送能力為每年500億立方米。管道起點是位於俄羅斯西伯利亞秋明州的亞馬爾（Yamal），經蒙古進入中國。

普丁和中國國家主席習近平在週三會談結束後發表了聯合聲明，稱俄中戰略夥伴關係進入了「新時代」。已經陷入俄烏戰爭兩年多的普丁政府要維持其戰時經濟的運轉越來越需要中國的幫助。諾瓦克還表示，莫斯科和北京還在著手一些「其它的新項目」。

俄羅斯多年前就提出了修建這條能源管道的設想。隨著俄羅斯與歐洲關係的惡化，莫斯科希望中國能夠取代歐洲成為俄羅斯的主要天然氣客戶，於是這一設想變得更加緊迫。

諾瓦克表示，俄羅斯天然氣工業股份公司和中國石油天然氣集團公司在2023年12月底就已經敲定了西伯利亞力量2號項目實施的協議。相關路段的設計和勘察工作都在進行當中。這條管道全長2600公里，每年可輸送500億立方米的天然氣，略低於現已廢棄的穿越波羅的海海底的連接俄羅斯和德國的北溪1號管道。

第一條「西伯利亞力量」管道全長3000公里，穿越西伯利亞一路進入中國東北部的黑龍江省。「西伯利亞力量2號」項目之所以久拖未決的主要原因，可能與項目墊資和天然氣價格方面雙方存在分歧。

路透5月13日報導，雙方的分歧主要在這個項目的定價等問題上缺乏共識。有消息說，中方過去出於幫助俄羅斯的考慮，總是先將項目所需全部資金支付給俄羅斯，以便支付管道鋪設的費用。但這次，中方不願意繼續這樣做了，反而要求俄羅斯支付這筆錢。這引起普丁的不滿。分析人士表示，諾瓦克宣佈這個消息是否暗示俄方在墊付資金問題上作出了讓步，目前還無法確認。

去年11月，《南華早報》曾經引述莫斯科一名匿名消息人士的話說，中國要求俄羅斯全額支付管道數十億美元的建設費用，並要求俄羅斯進一步壓低天然氣價格。這名消息人士稱，中國正展現出一種「討價還價的姿態」，「北京非常瞭解他們的議價優勢，中國現在居於更強大的地位。」他還透露這是來自北京最高層的壓力，要求俄方給予更大的折扣。

不過，中方不願支付項目前期費用的另外一個原因可能與美國最近向中國施壓有關。美國國務卿布林肯警告北京，中國企業如果繼續向俄羅斯提供經濟和軍民兩用產品方面的支持，美國將考慮對它們進行制裁，其中包括把為這些企業提供資金轉帳支付的中國銀行剔除出SWIFT國際支付系統。中國國有銀行在處理對俄業務方面已有所收斂，它們已經全面收緊涉俄業務的合規審查。