作家吳淡如是演藝圈中的學霸又精通理財，談到15歲的女兒「小熊」，吳淡如便常流露出有女萬事足的驕傲。昨(17日)她發文透露小熊今天要上場去考會考，但知道「大勢底定」，母女倆上周仍決定去朋友家玩，小熊表示她會全力以赴，「考試是小孩自己的事情，不該媽媽負責」，讓吳淡如讚女兒真的長大了。

吳淡如昨發文說所謂「大考大玩、小考小玩」，小熊是今年要參加會考的考生，因為知道大勢底定，最後靠一小段時間衝刺可能也多不了幾分，母女就決定上周末去朋友家吃飯，友人還借出一塊田地，讓小熊學習種玫瑰花。

吳淡如常曬跟女兒溫馨互動照片。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

吳淡如虧女兒不是一個勤快的孩子，再加上朋友的家離她台中家有段距離，未來如果出現蟲害，可能還是要朋友幫忙照顧。而吳淡如自己很喜歡種花，大學時一度後悔應該改念園藝系或植物系，提到玫瑰不可不說到《小王子》中的名言：「因為你為你的玫瑰花了那麼多時間，它才變得那麼重要」，而這句話對將滿60歲的吳淡如來說可說是心有戚戚焉，她表示：「我喜歡貫徹始終地完成一件事情..當然，限定在我願意的事情上，跟任何人的期望無關。」

吳淡如發文。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

見女兒將面對人生中的第一次重要考試，吳淡如說人生的考驗很多，會考並不是最關鍵的一個，慶幸女兒心態很正向，強調會全力以赴，自己的考試自己負責，「反正媽媽也不能進去幫她考」，吳淡如欣慰：「學習把自己的事當成自己的事，把跟自己無關的事還給該付責任的人，這才是真正長大了呀」，作家張曼娟也祝福：「小熊會的都答對，不會的都猜對喔」。