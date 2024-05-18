超商周末推出咖啡優惠，7-ELEVEn今、明2天於門市購買摩卡第2杯10元，APP寄杯特大杯拿鐵11杯520元、特大杯美式14杯520元；全家今、明2天大杯特濃拿鐵第2杯10元；另外星巴克又有買1送1，下周一、二（20、21日）上午11點至晚上8點購買2杯指定飲料，其中1杯由星巴克招待，這次活動共有12款飲品，包含3種口味星冰樂。

7-ELEVEn今、明兩天於門市購買摩卡咖啡第2杯10元；APP行動隨時取24日前，特大杯拿鐵咖啡11杯520元、特大杯美式14杯520元、中杯精品美式及拿鐵任10杯520元。

全家今、明兩天大杯特濃拿鐵第2杯10元。

另外星巴克將於下周一、二推出買1送1活動，上午11點至晚上8點於全台星巴克門市，購買2杯特大杯冰熱、口味皆一致的指定品項飲料，其中1杯由星巴克招待。

指定品項包括摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、香草星冰樂、特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、美式咖啡、冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、玫瑰蜜香茶那堤、醇濃抹茶那堤、經典巧克力、蜜桃茉莉風味青茶；每人每次最多買2送2，飲料限當場一次領取。