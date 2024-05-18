高雄市小港區德仁路今天（18日）一早約9點多傳出瓦斯外洩，消防派出鳳祥分隊、小港分隊、高桂分隊到場處理。現場為施工不慎挖斷瓦斯管線，消防人員到達時立即佈水線灑水稀釋及防護，並由瓦斯公司人員關閉天然氣閥門。

經初步了解，現場為校園周邊暨行車安全道路改善工程施工，工程不慎挖到瓦斯管線，消防人員到達時立即佈水線灑水稀釋及防護，瓦斯公司人員也到達，並關閉氣嘴止漏，維修中，警方及消防人員在場灑水並實施警戒管制，沒有立即危險，狀況解除，無人受傷。

現場因施工不慎挖斷瓦斯管線，消防人員灑水稀釋及防護。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）
現場因施工不慎挖斷瓦斯管線，消防人員灑水稀釋及防護。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

妻離家竟是偷腥老闆 如夫妻般同進出！綠帽男討百萬求撫慰
打網遊玩到上床 偷腥夫害她得性病！悲催女不忍了怒告小三
偷腥女同事宿舍當愛巢 夫認了多次嘿咻！悲情人妻真的怒了
#小港 #瓦斯 #管線 #消防 #外洩
透過【Google新聞追蹤中時新聞網