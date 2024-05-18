國道3號南向38公里處、土城路段，16日下午發生一起追撞事故。一名大貨車司機行經該路段時，前方一輛藍色轎車在半分鐘內兩度變換車道，司機疑似不想再禮讓，導致兩車發生擦撞，藍車當場失控從外側車道直衝中央分隔島。影片曝光後引發熱議，網友紛紛質疑藍車是故意逼車。

從《記者爆料網》分享的行車記錄器顯示，16日下午2時47分25秒左右，藍色轎車第一次變換車道，切到大貨車前方，大貨車則向右切到最外側車道。47分50秒左右，藍車再次變換車道到外線道，兩車互不相讓發生擦撞，藍色當場失控衝到內線道撞上分隔島。

影片曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「故意的啦！一看就是挑釁，都已經讓一次了還過來，剛好而已！」、「開個小小台掀背車也敢逼車挑釁40噸重的學長，真的是活膩了！」、「故意跑到別人車前然後裝受害者嗎？」、「感覺有挑釁的意味，都已經變換車道到大車前面了，不加速竟然還煞車，這不是三寶什麼才是三寶」、「連續兩次…很明顯是惡意逼車」。