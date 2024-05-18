桃園市龍潭區一名3歲呂姓男幼童，今天（18日）清晨趁家人熟睡，竟自行開門外出遊玩，疑因找不到回家的路，獨自蹲坐路邊嚎啕大哭，口中不斷重複喊著「要回家！」所幸遇到熱心民眾報案，員警獲報當場積極協助照料，讓男童平安返家與家人團聚。

據了解，龍潭警分局高平派出所警員王天龍及卓光煜，今天清晨6時許，執行巡邏勤務時，接獲民眾報案，指稱在新原路上，有1名男童疑似迷路，獨自蹲坐於路旁哭泣。

警方隨即趕赴現場，發現男幼童穿著拖鞋，雙手握著玩具，研判應該是住在附近，警員卓光煜試圖探詢身分，但男童均無法清楚表達，警方只好抱著幼童，沿路詢問附近住戶，是否有孩童走失或認識家屬，但仍未能找到男童家屬。

警方為顧及安全便先將男童帶回派出所，提供零食飲品及播放卡通，藉以安撫幼童，由於男童僅3歲，尚無法清楚表達身分，經警方積極調閱周邊沿途監視器後，發現男童的步行路線，這才得知其住家。

警方隨即聯繫家屬至派出所將其帶回，結束了這場迷途驚魂記。而家屬趕至派出所時，見男童平安無事，一旁還有員警陪同嬉戲照料，當場感動到熱淚盈眶，並頻頻向員警鞠躬致謝。

龍潭警分局長張鶴瓊呼籲，家中若有年幼孩童切勿讓其單獨外出，平時應教導孩童如不慎走失時，可至附近派出所或便利商店請求協助；另民眾如發現疑似走失兒童，亦請立即撥打110報案，以避免類似案件發生或衍生其他危險。