每個人的性格都不同，處理事情的態度也不一樣。《搜狐網》運勢專欄分享3生肖翻臉比翻書快，一旦感覺被冒犯，他們就會板起臉變得無情，完全不在乎過往情面，有些甚至會為了自身利益，拋棄曾經幫助過他們的朋友。

▎生肖蛇

生肖蛇內斂又深沉，擅長隱藏情緒，給人一種神祕的感覺，行事謹慎且深思熟慮，不會輕易表達內心想法，非常重視自身利益，善於偽裝獲得他人信任，然而達到目的或覺得受傷害，就會立刻翻臉不認人，毫不猶豫地拋棄曾幫助過他們的人，不惜破壞先前建立的良好關係，這種極端的性格，使他們難以交到真心的朋友。

▎生肖虎

生肖虎性格獨立且行事果斷，擁有強烈的自尊心和領地意識，喜歡成為眾人矚目的焦點，享受被崇拜的感覺，非常在乎面子，不容許被別人蔑視，一旦有人讓他們在公共場合丟了面子，便會翻臉不認人，表現出無情的一面，用各種方式維護尊嚴，不惜與對方撕破臉，不過相處久了會發現，他們脾氣來得快去得也快。

▎生肖鼠

生肖鼠善於察言觀色，總能迅速捕捉旁人的情緒變化，相當在意形象和地位，擁有強烈的自尊心和自卑感，言行方面一旦被冒犯或誤解，他們就會馬上翻臉，變得冷漠無情，為了捍衛形象而與對方斷絕關係，但深入相處後會發現，他們情緒變化無常，有時會因一點小事而大發雷霆，但事後很快就恢復平靜。

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