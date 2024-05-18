50歲女歌手林曉培曾在20幾年前紅極一時，現在仍專注在音樂事業。不過，她17日深夜無預警發文向大家致歉，網猜可能是沒入圍金曲獎而陷入低潮。

林曉培17日深夜在臉書粉專PO文：「抱歉⋯我讓你們失望了⋯愛音樂，永遠不變。」不少網友紛紛留言安慰：「愛妳，加油，永遠不變」、「我們都在」、「您一直很棒的，喜歡您的歌聲和負責的心，我們也會一直給您滿滿的能量」。

林曉培突然發道歉文。（圖／林曉培臉書）

因她沒說明道歉的原因，引起部分網友猜測「應該是金曲獎入圍失利的事」。第35屆金曲獎16日舉辦入圍揭曉記者會，去年10月發行EP《願我》的林曉培，未出現在名單中。

林曉培昨下午轉發公司為她宣傳唱片的文，感謝大家的付出，「Love u all，Thank u all，還請大家多多支持囉」，更強調：「我Shino林曉培，我不會放棄音、樂、的。」看似已調適好心情。

林曉培強調不會放棄音樂。（圖／林曉培臉書）

林曉培曾唱過膾炙人口的歌曲，像是《煩》、《心動》等，還打敗陳綺貞勇奪金曲最佳新人獎。演藝事業如日中天時，林曉培辦過三場近萬人的大型演唱會，被視為當時台灣最火紅的搖滾女歌手。但2007年林曉培的演藝事業走下波，還罹患躁鬱症，後來靠著藥物與宗教力量逐漸走出陰霾，並致力於熱愛的歌唱事業。