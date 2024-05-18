在網路時代，各式產品販賣廣告隨處可見，然而也潛藏詐騙危機。台北市警方日前接獲一名女大生報案，指稱因為網購減肥食品，賣方不依約履行退款，這才驚覺遭詐，共計損失60萬9千多元。北市婦幼警察隊以此為案例，前天（16日）前往開平餐飲學校，宣導防制類似詐騙手法，並分享防範策略，以保護人身及財產安全。

據了解，3日1日警方接獲一名女大生報案，她表示點閱網路減重廣告後，加入賣家的LINE私下聯繫，對方不斷吹噓產品效用，並鼓動她到超商付款拿取試用品，還說試用若沒效果可全數退款。

女大聲因此不疑有他，前後共支付60萬9千多元，但當她想辦理退貨退款時，對方卻恐嚇她，要把個資轉給公司「監督部」處理，女大生因此心生畏懼才向警方報案。

警方提醒，這類詐騙廣告大多鎖定學生族群，將名人影像移花接木，佯裝代言產品，誆稱能夠輕鬆瘦身、快速減肥，誘惑被害人輕信並願意花錢購買產品，交易方式又以超商取貨付款，避開家人知悉，當收到的產品與廣告宣稱不符而察覺遭詐騙後，更不敢向家長求助。

北市婦幼警察隊呼籲，網購任何產品，應詳閱是否有成分，以及檢驗證明等標示，並致電檢驗公司（工廠）確認真偽。如有疑惑可撥打反詐騙165專線求證，也可上網搜尋「內政部警政署165全民防騙網」報案。