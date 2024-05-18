以色列國防軍證實，在加薩地帶尋獲3名去年10月7日遭哈瑪斯綁架殺害的人質遺體，其中包括了音樂節上被擄走的德籍以色列裔女刺青師盧克（Shani Louk）。

綜合路透和BBC報導，23歲女性刺青藝術家盧克於去年10月下旬遇害。當時社群媒體上流傳的一段影片顯示，她半裸的身軀被哈瑪斯以貨車拖行「遊街示眾」。

以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）17日在電視談話中說，軍方日前在一次夜間行動中，於哈瑪斯的隧道內尋獲3名人質遺體，他們分別是盧克、56歲男子吉勒倫特（Itzhak Gelerenter）和28歲女子巴斯奇拉（Amit Buskila），並說他們都是去年10月7日諾瓦音樂節（Nova Festival）期間，遭哈瑪斯擄為人質並謀殺的受害者。

以色列總理納坦雅胡在周五的一份聲明中讚揚了這次軍事行動，並重申承諾無論生死，將帶回所有的人質。