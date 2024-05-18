天氣逐漸炎熱，汗臭問題也困擾著許多人。對此，營養師楊哲雄表示，汗臭其實跟飲食也大有關係，並點出包括洋蔥、大蒜、十字花科蔬菜、紅肉、酒精、辛香料等食物，都會造成流汗臭味更重。另外，他還分享遠離汗臭6招，其中提到可多吃柑橘類水果，因其富含多種抗氧化劑，有助於改善體臭問題。

關於汗臭怎麼來？楊哲雄在好食課粉專發文表示，汗本身是沒味道的，之所以會產生臭味，是因為流汗後，經皮膚上的細菌分解蛋白質及脂肪酸所致。除了吃大量肉食外，攝入具有揮發性的食物也會導致尿液、汗液味道受影響。並進一步整理出以下6款汗臭食物，以供民眾參考：

1、洋蔥、大蒜、十字花科蔬菜：都富含具揮發性的硫化合物，除了會影響口臭外，也會影響到體味。但過往也有研究發現，食用大蒜對於腋臭有正向影響，部分人反而喜歡食用大蒜者的汗臭，因此好壞影響可能仍由人決定。

2、紅肉：研究發現，比起素食者，吃紅肉者的體臭味較讓人無法接受。

3、酒精：除了經尿液排除，部分也會由汗水排出，所以若被指「渾身酒氣」，可不是只有嘴巴的事。

4、辛香料：咖哩、孜然等味道重的辛香料，除了易造成有較濃郁強烈的汗臭味，也容易增加排汗量。

至於該如何遠離汗臭味？楊哲雄分享，飲食方面，應多喝水以促進新陳代謝，幫助排除身體廢物，稀釋體臭味；而蛋白質選擇以豆類為優先，再來是魚、蛋、肉，以減少紅肉、高脂肪的攝取；也不妨多食用柑橘類水果，其富含檸檬酸及維生素C等抗氧化劑，對於改善體臭問題能發揮正面效益。

此外，楊哲雄還提醒，別因怕流汗就不運動，長久下來可能導致代謝變差，汗液變得更濃稠，而規律運動不僅可促進排汗，也能訓練汗腺，使其不要太早退化；另外，也要注重衛生，像是定期除毛、噴止汗劑，洗澡時重點清洗腋下等味道較重處；若衣服已有汗臭就洗，不要連續穿好幾天，並選擇穿著透氣衣物，以免身體悶出一身汗，一旦汗滲入衣服中，未洗淨就容易殘留臭味。

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